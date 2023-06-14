Мбаппе: я не просил «ПСЖ» отпустить меня, я только сказал, что не буду продлевать контракт

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал последние слухи, связанные с его вероятным уходом из французского клуба этим летом.

«Я не просил ПСЖ отпустить меня в «Реал» Мадрид. Я только сказал клубу, что не буду активировать опцию продления контракта до лета 2025 года. Мы не разговаривали с клубом насчёт нового контракта, но я буду счастлив остаться здесь на следующий сезон», — цитирует Мбаппе инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, ранее появилась информация, что «ПСЖ» готов будет продать Килиана Мбаппе этим летом, чтобы не потерять его безо всякой компенсации через год.

Основным претендентом на 24-летнего форварда считается мадридский «Реал». Испанский клуб планировал подписать Килиана год назад, но тогда он решил остаться в «ПСЖ» и подписал новый контракт.