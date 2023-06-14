«Урал» объявил планы на летние сборы

Футбольный клуб «Урал» объявил планы на летние межсезонные сборы. Сообщается, что екатеринбуржцы проведут первый сбор в Сысерти (Свердловская область), а оставшаяся часть сборов пройдёт в Екатеринбурге. Планируется проведение пяти товарищеских матчей.

«Делимся нашими планами на ближайшие 1,5 месяца.

21–22 июня команда пройдёт углублённое медицинское обследование в Екатеринбурге.

23–28 июня — планируем провести первый сбор на спортивной базе «Бажовия» в Сысерти.

Оставшаяся часть сборов пройдёт в Екатеринбурге и продлится до 16 июля. В рамках предсезонных сборов запланировано пять контрольных матчей. Соперники и даты проведения будут объявлены позже», — написала пресс-служба «Урала» в клубном телеграм-канале.