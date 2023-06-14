Тренер сборной Нидерландов Куман: хотим лишить Модрича возможности делать передачи
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о полузащитнике национальной команды Хорватии Луке Модриче перед матчем полуфинала Лиги наций. Встреча Нидерландов и Хорватии состоится сегодня, 14 июня. Начало игры — в 21:45 мск.
«Модрич — фантастический футболист с невероятным опытом и потрясающим пониманием игры. Мы хотим лишить его возможности разворачиваться и делать передачи. Но вся полузащита Хорватии играет как один мощный блок», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.
Финальный турнир Лиги наций пройдёт в Нидерландах. Во втором полуфинале встретятся сборные Испании и Италии. Матч состоится завтра, 15 июня. Начало игры — в 21:45 мск. Матч за третье место и финал пройдут в воскресенье, 18 июня.
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