Тренер сборной Нидерландов Куман: хотим лишить Модрича возможности делать передачи

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о полузащитнике национальной команды Хорватии Луке Модриче перед матчем полуфинала Лиги наций. Встреча Нидерландов и Хорватии состоится сегодня, 14 июня. Начало игры — в 21:45 мск.

«Модрич — фантастический футболист с невероятным опытом и потрясающим пониманием игры. Мы хотим лишить его возможности разворачиваться и делать передачи. Но вся полузащита Хорватии играет как один мощный блок», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Финальный турнир Лиги наций пройдёт в Нидерландах. Во втором полуфинале встретятся сборные Испании и Италии. Матч состоится завтра, 15 июня. Начало игры — в 21:45 мск. Матч за третье место и финал пройдут в воскресенье, 18 июня.