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COPE: вместо Кейна и Мбаппе «Реал» подпишет 33-летнего форварда «Эспаньола»

COPE: вместо Кейна и Мбаппе «Реал» подпишет 33-летнего форварда «Эспаньола»
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В летнее трансферное окно мадридский «Реал» сделает ещё одно приобретение. Ранее «сливочные» уже подписали Джуда Беллингема и Франа Гарсию, а также вернули из аренды Браима Диаса. Но теперь «Королевскому клубу» предстоит найти сменщика для Карима Бензема, который уехал в Саудовскую Аравию. Последним летним приобретением «Реала» станет 33-летний нападающий «Эспаньола» Хоселу, информирует COPE.

Согласно сведениям источника, Хоселу покинет вылетевший из Ла Лиги «Эспаньол». И, учитывая его результативность, «Реал» хочет подписать опытного испанца. При этом ранее сообщалось об интересе «галактикос» к Килиану Мбаппе и Харри Кейну. Но клуб, вероятно, откажется от попыток подписания звёзд в пользу Хоселу.

Напомним, Хоселу занял третье место в бомбардирской гонке чемпионата Испании по итогам сезона-2022/2023. Он забил 16 голов (на три меньше, чем Бензема), выступая в составе аутсайдера Ла Лиги.

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