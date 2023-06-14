Кристоф Галтье — один из главных претендентов на пост главного тренера «Наполи»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье может возглавить итальянский «Наполи», сообщает журналист Sky Sports Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, в приглашении 56-летнего французского специалиста заинтересован владелец неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис. Также в список кандидатов на пост главного тренера входят Руди Гарсия и Пауло Соуза.
Кристоф Галтье возглавил «ПСЖ» в июле 2022 года. Под его руководством парижане выиграли чемпионат Франции и стали обладателями Суперкубка страны. Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» рассматривает вариант с расторжением контракта с Галтье, который действителен до лета 2024 года.
В мае Лучано Спаллетти, возглавлявший «Наполи», объявил об уходе из клуба. Неаполитанцы с итальянским тренером впервые за 33 года выиграли Серию А.
- 14 июня 2023
-
11:24
-
11:20
-
11:15
-
11:02
-
11:01
-
10:58
-
10:40
-
10:37
-
10:30
-
10:28
-
10:25
-
10:08
-
10:05
-
10:04
-
10:00
-
09:50
-
09:48
-
09:47
-
09:39
-
09:35
-
09:34
-
09:22
-
09:16
-
09:12
-
08:47
-
08:30
-
08:20
-
07:59
-
07:38
-
05:22
-
04:42
-
04:24
-
03:56
-
03:53
-
03:37