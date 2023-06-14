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Кристоф Галтье — один из главных претендентов на пост главного тренера «Наполи»

Кристоф Галтье — один из главных претендентов на пост главного тренера «Наполи»
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье может возглавить итальянский «Наполи», сообщает журналист Sky Sports Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, в приглашении 56-летнего французского специалиста заинтересован владелец неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис. Также в список кандидатов на пост главного тренера входят Руди Гарсия и Пауло Соуза.

Кристоф Галтье возглавил «ПСЖ» в июле 2022 года. Под его руководством парижане выиграли чемпионат Франции и стали обладателями Суперкубка страны. Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» рассматривает вариант с расторжением контракта с Галтье, который действителен до лета 2024 года.

В мае Лучано Спаллетти, возглавлявший «Наполи», объявил об уходе из клуба. Неаполитанцы с итальянским тренером впервые за 33 года выиграли Серию А.

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