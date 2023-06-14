Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига наций УЕФА. Нидерланды — Хорватия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны детали контракта, который «Бешикташ» может предложить Кузяеву

Стали известны детали контракта, который «Бешикташ» может предложить Кузяеву
Аудио-версия:
Комментарии

«Бешикташ» готов предложить полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву контракт на два года с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Зарплата 30-летнего россиянина в Турции может составить от € 1,8 млн до € 2,2 млн в год, информирует Fotomac.

Сообщается, что Кузяев может получить € 2,5 млн в качестве подписного бонуса при заключении контракта с «Бешикташем». Его действующее соглашение с «Зенитом» истекает в конце июня. Сам Кузяев хочет переехать в Европу и играть за команду, которая борется за чемпионство в своей лиге. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Далера в € 10 млн.

30-летний Кузяев играет за «Зенит» с 2017 года. В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за петербуржцев 35 матчей, отметившись в них пятью забитыми мячами и семью результативными передачами. В составе «Зенита» Кузяев выиграл семь трофеев, четыре раза став чемпионом России.

Материалы по теме
Эксклюзив
Турецкий журналист: у «Бешикташа» есть интерес к Кузяеву, но он очень дорогой игрок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023