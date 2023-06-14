Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов назвал сроки возвращения на поле после травмы
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал о восстановлении после травмы, полученной в апреле.
«Вернусь на поле уже в следующем сезоне, сейчас восстанавливаюсь после травмы. Пока даже не тренируюсь в общей группе», — приводит слова Кривцова «Матч ТВ».
В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Никита Кривцов провёл 20 матчей, забил шесть мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету полузащитника семь матчей в Фонбет Кубке России и два гола. «Краснодар» занял шестое место в чемпионате России. Команда Владимира Ивича набрала 48 очков после 30 матчей. «Быки» добрались до Суперфинала Кубка России, в котором уступили московскому ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти). В составе «Краснодара» отличился Джон Кордоба.
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