Владимир Федотов: мы только начинаем. Все прекрасно знают, какие цели стоят перед ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не стал озвучивать цели красно-синих на следующий сезон, но отметил, что армейцы только начали свой путь под его руководством.
«Сейчас надо передохнуть. Следующая цель — чемпионство? В ЦСКА цели даже не обсуждаются. Мы только начинаем, двигаемся вперёд и вверх. ЦСКА — топ-клуб: прекрасно знаем, какие цели и задачи стоят перед клубом», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В завершившемся сезоне-2022/2023 ЦСКА занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 58 очков, и выиграл Кубок России, обыграв в Суперфинале «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).
Федотов возглавил армейцев прошлым летом. Предыдущим местом работы российского специалиста был футбольный клуб «Сочи».
- 14 июня 2023
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