Владимир Федотов: мы только начинаем. Все прекрасно знают, какие цели стоят перед ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не стал озвучивать цели красно-синих на следующий сезон, но отметил, что армейцы только начали свой путь под его руководством.

«Сейчас надо передохнуть. Следующая цель — чемпионство? В ЦСКА цели даже не обсуждаются. Мы только начинаем, двигаемся вперёд и вверх. ЦСКА — топ-клуб: прекрасно знаем, какие цели и задачи стоят перед клубом», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В завершившемся сезоне-2022/2023 ЦСКА занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 58 очков, и выиграл Кубок России, обыграв в Суперфинале «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).

Федотов возглавил армейцев прошлым летом. Предыдущим местом работы российского специалиста был футбольный клуб «Сочи».