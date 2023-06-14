Агент Барача: Матео не будет приостанавливать контракт с «Крыльями», он лучше всех!
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Футбольный агент Стипе Лапич, представляющий интересы защитника «Крыльев Советов» Матео Барача, заявил, что его клиент не намерен приостанавливать контракт с российским клубом после возвращения из аренды в бельгийском «Остенде». По словам агента, Барача всё устраивает в России, а в аренду он уезжал для получения игровой практики.
«Матео имеет действующий контракт с «Крыльями» ещё на год. Конечно, он не будет его приостанавливать. Его всё устраивает в России. Просто ездил в аренду, чтобы играть. Уверен, что он сейчас будет играть. Он здоров, всё супер, всё ему нравится. Он будет играть, он лучше всех!» — приводит слова Лапича Metaratings.
Напомним, Барач перешёл в «Крылья Советов» летом 2022 года из «Сочи».
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