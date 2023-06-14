Мбаппе — о «ПСЖ»: моя цель — выиграть всё. Но мы знаем, что у нас были некоторые проблемы

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе намекнул, что в парижском клубе были некоторые проблемы, помешавшие команде Кристофа Галтье успешно выступить в сезоне-2022/2023.

«Для такого игрока, как я, цель — выиграть всё. Но мы знаем, что у нас были некоторые проблемы в «ПСЖ». Мы знали, что в «Пари Сен-Жермен» есть недостатки, за которые рано или поздно придётся расплачиваться», — цитирует Мбаппе инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Возглавляемый Кристофом Галтье «ПСЖ» в сезоне-2022/2023 выиграл чемпионат Франции и Суперкубок страны. В Лиге чемпионов парижане закончили свои выступления на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч мюнхенской «Баварии» (0:3). В Кубке Франции «ПСЖ» проиграл «Марселю» (1:2) также на стадии 1/8 финала.