Бабаев: ЦСКА начал переговоры по продлению контракта с Чаловым. Надеюсь, что договоримся
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что армейцы ведут переговоры о продлении контракта с нападающим команды Фёдором Чаловым.
«ЦСКА начал переговоры по продлению контракта с Чаловым. Надеюсь, что договоримся», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Чалов — воспитанник ЦСКА. За первую команду российский форвард начал играть в 2016 году. 1 февраля 2022 года Фёдор перешёл в швейцарский клуб «Базель» на правах аренды до конца сезона-2021/2022.
В завершившемся сезоне-2022/2023 Чалов отыграл 30 матчей за армейцев в рамках Российской Премьер-Лиги, забил 19 голов и отдал пять результативных передач. По итогам сезона он стал лучшим бомбардиром команды Владимира Федотова.
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