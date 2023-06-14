Полузащитник «Краснодара» Кривцов: хочу, чтобы Ивич остался с нами надолго

Футболист «Краснодара» Никита Кривцов заявил, что хотел бы как можно дольше работать под руководством главного тренера «быков» Владимира Ивича.
«Получаю много положительных качеств и эмоций от работы под руководством Владимира Ивича. Он хороший тренер, я бы хотел, чтобы он остался с нами надолго, возможно, до конца», — приводит слова Кривцова «Матч ТВ».
Владимир Ивич возглавил «Краснодар» в январе текущего года. Под его руководством «быки» заняли шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона‑2022/2023 и дошли до Суперфинала Кубка России, где уступили ЦСКА (1:1, 5:6 — по пенальти).
20-летний Кривцов принял участие в 20 матчах за «Краснодар» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.
- 14 июня 2023
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