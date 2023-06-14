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Червиченко: Безбородов активным образом помогал ЦСКА в Суперфинале Кубка. Всё по сценарию

Червиченко: Безбородов активным образом помогал ЦСКА в Суперфинале Кубка. Всё по сценарию
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал судейство в Суперфинале Фонбет Кубка России. ЦСКА стал обладателем Кубка России, обыграв «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург).

«Безбородов активным образом помогал ЦСКА в Суперфинале Кубка — выдумал пенальти. Если в середине поля нарушали армейцы, то он продолжал игру, а при малейшем зацепе краснодарцев тут же останавливал игру, назначая штрафной. Всё по сценарию. Когда назначали Безбородова, у меня не было никаких сомнений, на чьей стороне будут симпатии свистка», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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