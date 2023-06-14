DataHub: «Локомотив» — самая атакующая команда РПЛ весной, «Спартак» и «Зенит» — вне топ-3

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Аналитическая платформа DataHub представила рейтинг клубов Российской Премьер-Лиги по индексу атаки в весенней части сезона. При подсчёте индекса учитывались параметры со следующей степенью значимости: голы — 50%, голевые моменты — 20%, удары в створ — 15%, xG — 15%. Рейтинг опубликован в телеграм-канале платформы.

Так, самой атакующей командой РПЛ в весенней части сезона стал московский «Локомотив». Второе место в рейтинге занял ПФК ЦСКА. Замкнул тройку лидеров «Краснодар». Четвёртое и пятое места занимают «Спартак» и «Зенит» соответственно.

Фото: DataHub

Напомним, победителем Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023 стал «Зенит». Это пятое подряд чемпионство для сине-бело-голубых. Второе место занял ПФК ЦСКА, на третей строчке финишировал «Спартак».