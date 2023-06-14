Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига наций УЕФА. Нидерланды — Хорватия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

DataHub: «Локомотив» — самая атакующая команда РПЛ весной, «Спартак» и «Зенит» — вне топ-3

DataHub: «Локомотив» — самая атакующая команда РПЛ весной, «Спартак» и «Зенит» — вне топ-3
Аудио-версия:
Комментарии

Аналитическая платформа DataHub представила рейтинг клубов Российской Премьер-Лиги по индексу атаки в весенней части сезона. При подсчёте индекса учитывались параметры со следующей степенью значимости: голы — 50%, голевые моменты — 20%, удары в створ — 15%, xG — 15%. Рейтинг опубликован в телеграм-канале платформы.

Так, самой атакующей командой РПЛ в весенней части сезона стал московский «Локомотив». Второе место в рейтинге занял ПФК ЦСКА. Замкнул тройку лидеров «Краснодар». Четвёртое и пятое места занимают «Спартак» и «Зенит» соответственно.

Фото: DataHub

Напомним, победителем Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023 стал «Зенит». Это пятое подряд чемпионство для сине-бело-голубых. Второе место занял ПФК ЦСКА, на третей строчке финишировал «Спартак».

Материалы по теме
«Спартак» продал форварда, «Краснодар» взял защитника. Какие трансферы уже случились в РПЛ
«Спартак» продал форварда, «Краснодар» взял защитника. Какие трансферы уже случились в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023