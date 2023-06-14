В «Локомотиве» оценили возможность автоматического продления контракта с Дзюбой

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных считает, что нападающему железнодорожников Артёму Дзюбе по силам выполнить определённые условия для автоматического продления контракта по итогам сезона-2023/2024.
«Зарплата Дзюбы? Повысилась ровно на то, на что он наиграл в этом сезоне. Он по-прежнему остаётся одним из тех людей, кто в российском футболе является лидером. Безусловно, мы рады, что он остался с нами ещё на сезон.
Автоматическое продление? Есть определённые условия по качеству, думаю, что он их достигнет», — приводит слова Нагорных ТАСС.
Новый контракт с Дзюбой подписан по схеме «1+1». Нападающий пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. Он провёл за железнодорожников 13 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и оформил пять голевых передач.
- 14 июня 2023
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