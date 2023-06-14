Морис Стейн стал главным тренером «Аякса»

Бывший наставник «Спарты» (Роттердам) Морис Стейн назначен на должность главного тренера амстердамского «Аякса», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 49-летним нидерландским специалистом рассчитано до лета 2026 года. На посту главного тренера «Аякса» Стейн сменил Джона Хейтингу, который возглавлял команду с февраля 2023 года.

Морис Стейн руководил роттердамской «Спартой» с апреля 2022 года. Под его руководством команда заняла шестое место в чемпионате Нидерландов в сезоне-2022/2023, уступив «Твенте» в финале плей-офф за место в Лиге конференций.

Ранее 49-летний тренер работал в футбольном клубе «НАК Бреда». «Аякс» в сезоне-2022/2023 занял третье место и остался без путёвки в Лигу чемпионов.