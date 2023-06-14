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Владимир Гранат: Личка — самый идеальный вариант для «Динамо»

Владимир Гранат: Личка — самый идеальный вариант для «Динамо»
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Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат считает, что наставник «Оренбурга» Марцел Личка сможет проявить себя во главе бело-голубых.

«Время покажет, сможет ли Личка показать такой же уровень работы в «Динамо», как в «Оренбурге». Марцел — самый идеальный вариант для «Динамо» сейчас, чтобы не искать специалистов за границей. Тренер готов к РПЛ, знает все требования нашей лиги.

Если посмотреть, как играет его команда, то они бьются за тренера все 90 минут на поле. Не считаю его мягким. Видно, что «Оренбург» — тренерская команда. Но для них его уход будет очень большой потерей», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев допустил, что Личка уйдёт в московское «Динамо».

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