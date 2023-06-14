Источник: «Фиорентина» хочет продать Кокорина

«Фиорентина» хочет продать российского нападающего Александра Кокорина, который в сезоне-2022/2023 на правах аренды выступал за «Арис» из Лимасола. Успехи 32-летнего россиянина на Кипре не убедили руководство «фиалок» оставить Кокорина в команде, информирует Fiorentina News.
Согласно сведениям источника, «Фиорентина» попробует продать Александра летом. «Арис» заинтересован в выкупе Кокорина, о чём неоднократно заявляли представители клуба.
Напомним, в розыгрыше высшей лиги Кипра сезона-2022/2023 Кокорин провёл 27 матчей и забил 11 голов (четыре — с пенальти). Также он завоевал звание лучшего игрока чемпионата Кипра в сезоне. Два года до переезда в «Арис» Кокорин выступал за итальянскую «Фиорентину». Основную часть карьеры нападающий провёл в составе московского «Динамо», где он отыграл 10 сезонов (с учётом молодёжной команды).
- 14 июня 2023
-
14:22
-
14:15
-
14:10
-
13:56
-
13:45
-
13:39
-
13:39
-
13:26
-
13:26
-
13:22
-
13:19
-
13:15
-
13:06
-
13:04
-
13:02
-
12:59
-
12:48
-
12:45
-
12:34
-
12:26
-
12:20
-
12:15
-
12:07
-
12:01
-
11:45
-
11:38
-
11:30
-
11:24
-
11:20
-
11:15
-
11:02
-
11:01
-
10:58
-
10:40
-
10:37