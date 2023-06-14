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Егор Титов: это не проблемы «Зенита», что другие не могут выиграть чемпионат России

Егор Титов: это не проблемы «Зенита», что другие не могут выиграть чемпионат России
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался насчёт продолжительной победной серии «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

«Мне удивительно, когда в Петербурге говорят, что они стали рекордсменами, выиграв пять чемпионатов подряд. У нас‑то в «Спартаке» было шесть! Поэтому сначала пусть сравняются, а потом попробуют нас обойти!

При этом могу поздравить «Зенит» с победой, они молодцы. И это не их проблемы, что другие не могут выиграть», — цитирует Титова «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» в сезоне-2022/2023 в пятый раз подряд выиграл чемпионский титул, досрочно оформив победу в Российской Премьер-Лиге. Случилось это 7 мая, когда команда Сергея Семака обыграла «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ (3:2). Для сине-бело-голубых этот титул стал десятым в истории.

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