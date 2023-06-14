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Валерий Непомнящий: прошедший сезон ЦСКА провёл очень хорошо. Ключевое слово — очень

Валерий Непомнящий: прошедший сезон ЦСКА провёл очень хорошо. Ключевое слово — очень
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Российский тренер Валерий Непомнящий оценил сезон-2022/2023 для ЦСКА.

«Прошедший сезон ЦСКА провёл очень хорошо. Ключевое слово — очень. Мы помним, с какими сложностями приходилось сталкиваться тренеру, когда состава почти не было. И по ходу первой части сезона, и особенно второй: проявилось мастерство тренера — игроки почувствовали, что им всё по зубам. Нынешний состав ЦСКА при небольшом усилении может создать достойную конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

ЦСКА занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Владимира Федотова набрала 58 очков после 30 матчей. Армейцы отстали от «Зенита», который стал чемпионом России, на 12 очков. ЦСКА выиграл Кубок России сезона-2022/2023. В Суперфинале красно-синие обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).

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