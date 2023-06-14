Ансу Фати хочет остаться в «Барселоне». Об этом сообщил агент игрока Жорже Мендеш

Испанский полузащитник «Барселоны» Ансу Фати хочет остаться в каталонском клубе, заявил представитель футболиста Жорже Мендеш.

«Ансу Фати хочет остаться в «Барсе». Он забил три гола в последних двух матчах, он топ-игрок… Однажды он станет обладателем «Золотого мяча», поверьте мне. Сделка по Рубену Невешу? Сохраняйте спокойствие», — приводит слова Мендеша инсайдер Фабрицио Романо для Caught Offside.

В завершившемся сезоне-2022/2023 Фати принял участие в 36 матчах за «Барселону» в рамках чемпионата Испании, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб может продать 20-летнего футболиста, но только при условии, что у сине-гранатовых будет опция обратного выкупа.