Ансу Фати хочет остаться в «Барселоне». Об этом сообщил агент игрока Жорже Мендеш
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Испанский полузащитник «Барселоны» Ансу Фати хочет остаться в каталонском клубе, заявил представитель футболиста Жорже Мендеш.
«Ансу Фати хочет остаться в «Барсе». Он забил три гола в последних двух матчах, он топ-игрок… Однажды он станет обладателем «Золотого мяча», поверьте мне. Сделка по Рубену Невешу? Сохраняйте спокойствие», — приводит слова Мендеша инсайдер Фабрицио Романо для Caught Offside.
В завершившемся сезоне-2022/2023 Фати принял участие в 36 матчах за «Барселону» в рамках чемпионата Испании, забил семь голов и сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб может продать 20-летнего футболиста, но только при условии, что у сине-гранатовых будет опция обратного выкупа.
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