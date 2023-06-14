Виталий Дьяков: у нового формата Кубка России слишком мудрёная система

Бывший футболист «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о новом формате Кубка России, который был введён в сезоне-2022/2023.

«Мне кажется, у нового формата Кубка России слишком мудрёная система. Если вы хотите проводить больше матчей, то сделайте Кубок лиги — как в Англии или во Франции.

Кубок России хорош тем, что команды Первой или Второй лиги могут добраться до высоких стадий. Это трофей, за который может побороться любой участник, но новый формат Кубка не оставляет шансов клубам из низших лиг. Взять тот же «Акрон»: они выбили «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», а им опять попался клуб РПЛ. Тяжело куда-то пройти, соревнуясь с командами из Премьер-Лиги. И ведь даже не совсем понятно, на какой стадии они вылетели. Всем был интереснее старый формат, когда проводились два матча на вылет», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.