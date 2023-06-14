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Титов: очень хочется, чтобы «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» создали «Зениту» конкуренцию

Титов: очень хочется, чтобы «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» создали «Зениту» конкуренцию
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов считает, что российский футбол выиграет, если «Зениту» составят серьёзную конкуренцию в РПЛ.

«Очень хочется, чтобы «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и другие создали «Зениту» настоящую конкуренцию, а не на словах, о чём много раз говорилось. Покажите на деле это! У нас в чемпионате не 42 тура, а всего 30, и, когда команда становится победителем за четыре тура до конца, становится просто неинтересно.

Пусть борьба за золото будет вестись до последнего тура, как это было внизу таблицы, когда «Крылья Советов», «Пари НН» и «Факел» определяли, кто из них избежит стыковых матчей», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

В сезоне-2022/2023 чемпионом России стал «Зенит». Команда Сергея Семака досрочно оформила победу в Российской Премьер-Лиге, обыграв «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ (3:2).

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