Ван Дейк прокомментировал отсутствие Депая в составе Нидерландов на матчи Лиги наций

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал отсутствие нападающего Мемфиса Депая в составе команды на матчи Лиги наций из-за травмы.
«Нам будет сильно не хватать Мемфиса, но Коди (Гакпо. — Прим. «Чемпионата») демонстрирует фантастическую игру. Конечно, я видел его прогресс. Очень трудно прийти зимой в любой клуб, особенно в команду из Премьер-лиги, но он здорово справился и обретает уверенность. Он должен продемонстрировать, на что способен, и я уверен, он это сделает», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.
Финальный турнир Лиги наций пройдёт в Нидерландах. Сборная Нидерландов встретится с командой Хорватии сегодня, 14 июня. Начало игры — в 21:45 мск. Во втором полуфинале встретятся сборные Испании и Италии. Матч состоится завтра, 15 июня. Начало игры — в 21:45 мск. Матч за третье место и финал пройдут в воскресенье, 18 июня.
Видео: Лига наций. Нидерланды — Бельгия. 1:0, Вирджил ван Дейк
Полная трансляция матча Лиги наций УЕФА доступна в Okko.
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