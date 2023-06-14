Ван Дейк прокомментировал отсутствие Депая в составе Нидерландов на матчи Лиги наций

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал отсутствие нападающего Мемфиса Депая в составе команды на матчи Лиги наций из-за травмы.

«Нам будет сильно не хватать Мемфиса, но Коди (Гакпо. — Прим. «Чемпионата») демонстрирует фантастическую игру. Конечно, я видел его прогресс. Очень трудно прийти зимой в любой клуб, особенно в команду из Премьер-лиги, но он здорово справился и обретает уверенность. Он должен продемонстрировать, на что способен, и я уверен, он это сделает», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.

Финальный турнир Лиги наций пройдёт в Нидерландах. Сборная Нидерландов встретится с командой Хорватии сегодня, 14 июня. Начало игры — в 21:45 мск. Во втором полуфинале встретятся сборные Испании и Италии. Матч состоится завтра, 15 июня. Начало игры — в 21:45 мск. Матч за третье место и финал пройдут в воскресенье, 18 июня.

Материалы по теме Тренер сборной Нидерландов Куман: хотим лишить Модрича возможности делать передачи

Видео: Лига наций. Нидерланды — Бельгия. 1:0, Вирджил ван Дейк

Полная трансляция матча Лиги наций УЕФА доступна в Okko.