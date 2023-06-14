Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига наций УЕФА. Нидерланды — Хорватия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фулхэм» предложил Виллиану новый контракт

«Фулхэм» предложил Виллиану новый контракт
Комментарии

Лондонский «Фулхэм» предложил бразильскому полузащитнику Виллиану новый однолетний контракт. Об этом сообщает издание Evening Standard.

По данным источника, с помощью предложения о новом контракте «Фулхэм» надеется отбить интерес к Виллиану из Саудовской Аравии. Действующий контракт 34-летнего бразильца истекает в конце июня, по новому соглашению ему предлагают зарплату в размере € 58 тыс. в неделю.

Ранее главный тренер «дачников» Марку Силва заявлял, что продление контракта с Виллианом будет первоочередной задачей для «Фулхэма» этим летом.

В сезоне-2022/2023 бразильский полузащитник провёл 27 матчей в рамках английской Премьер-лиги за «Фулхэм», забил пять голов и сделал пять результативных передач. «Дачники» завершили сезон на 10-м месте в турнирной таблице.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023