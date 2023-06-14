«Фулхэм» предложил Виллиану новый контракт

Лондонский «Фулхэм» предложил бразильскому полузащитнику Виллиану новый однолетний контракт. Об этом сообщает издание Evening Standard.

По данным источника, с помощью предложения о новом контракте «Фулхэм» надеется отбить интерес к Виллиану из Саудовской Аравии. Действующий контракт 34-летнего бразильца истекает в конце июня, по новому соглашению ему предлагают зарплату в размере € 58 тыс. в неделю.

Ранее главный тренер «дачников» Марку Силва заявлял, что продление контракта с Виллианом будет первоочередной задачей для «Фулхэма» этим летом.

В сезоне-2022/2023 бразильский полузащитник провёл 27 матчей в рамках английской Премьер-лиги за «Фулхэм», забил пять голов и сделал пять результативных передач. «Дачники» завершили сезон на 10-м месте в турнирной таблице.