«Фулхэм» предложил Виллиану новый контракт

Лондонский «Фулхэм» предложил бразильскому полузащитнику Виллиану новый однолетний контракт. Об этом сообщает издание Evening Standard.
По данным источника, с помощью предложения о новом контракте «Фулхэм» надеется отбить интерес к Виллиану из Саудовской Аравии. Действующий контракт 34-летнего бразильца истекает в конце июня, по новому соглашению ему предлагают зарплату в размере € 58 тыс. в неделю.
Ранее главный тренер «дачников» Марку Силва заявлял, что продление контракта с Виллианом будет первоочередной задачей для «Фулхэма» этим летом.
В сезоне-2022/2023 бразильский полузащитник провёл 27 матчей в рамках английской Премьер-лиги за «Фулхэм», забил пять голов и сделал пять результативных передач. «Дачники» завершили сезон на 10-м месте в турнирной таблице.
- 14 июня 2023
-
15:56
-
15:54
-
15:50
-
15:48
-
15:47
-
15:45
-
15:30
-
15:30
-
15:23
-
15:15
-
15:05
-
15:01
-
14:53
-
14:48
-
14:45
-
14:36
-
14:22
-
14:15
-
14:10
-
13:56
-
13:45
-
13:39
-
13:39
-
13:26
-
13:26
-
13:22
-
13:19
-
13:15
-
13:06
-
13:04
-
13:02
-
12:59
-
12:48
-
12:45
-
12:34