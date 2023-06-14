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Полузащитник «Рубина» Иванов: у «Зенита» один конкурент — он сам

Полузащитник «Рубина» Иванов: у «Зенита» один конкурент — он сам
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Футболист «Рубина» Олег Иванов уверен, что в Российской Премьер‑Лиге нет ни одной команды, которая сможет составить конкуренцию «Зениту».

«Они с отрывом остаются самой сильной командой РПЛ. Насчёт конкуренции за титул — всё зависит от того, как Сергей Семак будет выстраивать команду в дальнейшем. Надо понимать, что если состав сильно не обновляется, то становится сложнее завоёвывать титулы на постоянной основе.

Я общался с Андреем Тихоновым на эту тему, и он сказал, что при завоевании нескольких титулов подряд неизбежно перенасыщение. Любой человек, даже самый великий чемпион, в определённое время привыкает к победам, состояние и эмоциональный фон меняются, и побеждать становиться тяжелее.

Возвращаясь к «Зениту» — в большей степени их дальнейшие победы зависят от тренерского штаба. Если они справятся с грамотным построением команды, то они будут оставаться первыми ещё несколько лет.

По составу, исполнителям, сыгранности в РПЛ «Зениту» нет равных. По большому счёту соперник у петербуржцев только один — это они сами», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, по итогам сезона‑2022/2023 «Зенит» завоевал пятый чемпионский титул подряд, опередив ЦСКА в турнирной таблице на 12 очков.

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