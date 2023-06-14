Петржела: я поспособствовал тому, что Личку взяли в «Динамо». Мне звонили из Москвы

Бывший наставник санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что поспособствовал назначению Марцела Лички на пост главного тренера «Динамо». Отметим, что официально о сделке ещё объявлено не было, но в СМИ активно распространяют информацию о переходе Лички в московский клуб.

«Я поспособствовал тому, что Марцел Личка перешёл в «Динамо». Прошло около двух месяцев с тех пор, как мне позвонили из Москвы и спросили о нём. И, конечно, я его порекомендовал. Он оставил большой след в Оренбурге, им интересовались почти все российские клубы, поэтому было ожидаемо, что он куда-то уйдёт.

Я горжусь Марцелом Личкой. В России нелегко добиться успеха, я сам прошёл через это», — приводит слова Властимила Петржелы iSport.cz.