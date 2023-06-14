Приобретение Ким Мин Джэ может подтолкнуть «Ман Юнайтед» к расставанию с Магуайром

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может покинуть манкунианский клуб этим летом, сообщает Evening Standard.

По данным источника, если «красные дьяволы» сумеют приобрести защитника «Наполи» Ким Мин Джэ, Гарри Магуайру могут указать на дверь. Ранее сообщалось, что в услугах 30-летнего английского футболиста заинтересованы лондонский «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Астон Вилла».

В завершившемся сезоне-2022/2023 Гарри Магуайр провёл 16 матчей за «Манчестер Юнайтед» в рамках английской Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями.

Магуайр — воспитанник академии «Шеффилд Юнайтед». Профессиональную карьеру англичанин начал в 2011 году, к «Манчестер Юнайтед» он присоединился, перейдя из «Лестера» в 2019 году.