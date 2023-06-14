«Астон Вилла» и «Вулверхэмптон» проявляют интерес к Жоау Феликсу

«Астон Вилла» и «Вулверхэмптон» хотят взять 23-летнего португальского полузащитника «Атлетико Мадрид» Жоау Феликса в аренду. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По данным источника, «Вулверхэмптон» и «Астон Вилла» являются главными претендентами на Феликса, который во второй половине прошлого сезона выступал за «Челси» на правах аренды. В 16 матчах за синих в рамках английской Премьер-лиги 23-летний игрок забил четыре гола.

Отмечается, что в «Атлетико» португалец не останется из-за возникшего напряжения в отношениях с главным тренером «матрасников» Диего Симеоне.

Жоау Феликс — воспитанник футбольного клуба «Бенфика». К «Атлетико» он присоединился летом 2019 года, испанский клуб заплатил за него рекордные по тем временам € 126 млн. Вместе с «матрасниками» Жоау становился чемпионом Испании в сезоне-2020/2021.