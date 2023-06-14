Генсек РФС Митрофанов сообщил, что возможны изменения формата плей-офф Кубка России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о формате Кубка России в сезоне-2023/2024.

«Как будет выглядеть Кубок России в следующем сезоне? На данный момент изменений нет. Контракт подписан на четыре года. Изменения возможны — согласовываем их с «Фонбет». Затем будем обсуждать с клубами. Пока изменения касаются только плей-офф. Базовая позиция нашего партнёра заключается в том, что он доволен форматом и не хотел бы изменений. Мы даже косметические нюансы, которые пока не приняли, если и будем реализовывать, то по согласованию с «Фонбет» — это наше контрактное обязательство. Компания вкладывает внушительные суммы в турнир: она не ждёт, что каждый раз будет сталкиваться с какими-то нововведениями, в том числе не понимая, за что она заплатила. Она же заплатила за конкретный продукт. Изменить можно, доказав, что этот продукт станет за счёт нововведений лучше и интереснее.

У нас есть несколько задач — повысить интенсивность: сделать Кубок коммерчески привлекательным не только для клубов РПЛ, но и для клубов из регионов тоже. Это серьёзная инвестиция для них: да, пока она не такая большая, но от официальных соревнований они никогда таких денег и не получали», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.