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Защитник ЦСКА Виллиан Роша назвал самого сильного нападающего в РПЛ

Защитник ЦСКА Виллиан Роша назвал самого сильного нападающего в РПЛ
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, кто, по его мнению, является самым сильным нападающим Российской Премьер-Лиги. Он выделил центрфорварда «Краснодара» Джона Кордобу, против которого, по словам Роши, сложнее всего играть.

«Самый сильный нападающий РПЛ — Джон Кордоба, против него сложнее всего играть. Чалов на тренировках? Игра отличается от тренировок, давление другое. К тому же Фёдор всегда играет за мою команду на тренировках», — приводит слова Виллиана Роши «РБ Спорт».

Напомним, Кордоба занял четвёртое место в гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023. Колумбийский нападающий забил 14 голов (ни одного с пенальти). У лидера в таблице бомбардиров — Малкома из «Зенита» — 23 гола за сезон.

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