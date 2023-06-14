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Лига наций УЕФА. Нидерланды — Хорватия. Прямая трансляция
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Аленичев: будет хорошее предложение — я его рассмотрю. Предложение из Армении отклонил

Аленичев: будет хорошее предложение — я его рассмотрю. Предложение из Армении отклонил
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о своём будущем. Специалист заявил, что не завершил тренерскую карьеру и готов рассмотреть «хорошее предложение с задачами». При этом он подчеркнул, что отклонил предложение из Армении.

«Я сейчас нахожусь в творческом отпуске, но я ни в коем случае не закончил свою тренерскую карьеру. Будет хорошее предложение с задачами — я обязательно его рассмотрю. Мне поступают разные предложения, у меня было предложение из Армении, но я его отклонил», — приводит слова Дмитрия Аленичева «РИА Новости Спорт».

Напомним, Аленичев находится без работы уже четыре года. Последним местом работы Дмитрия был красноярский «Енисей», который он покинул в мае 2019 года.

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