Аленичев: будет хорошее предложение — я его рассмотрю. Предложение из Армении отклонил

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о своём будущем. Специалист заявил, что не завершил тренерскую карьеру и готов рассмотреть «хорошее предложение с задачами». При этом он подчеркнул, что отклонил предложение из Армении.

«Я сейчас нахожусь в творческом отпуске, но я ни в коем случае не закончил свою тренерскую карьеру. Будет хорошее предложение с задачами — я обязательно его рассмотрю. Мне поступают разные предложения, у меня было предложение из Армении, но я его отклонил», — приводит слова Дмитрия Аленичева «РИА Новости Спорт».

Напомним, Аленичев находится без работы уже четыре года. Последним местом работы Дмитрия был красноярский «Енисей», который он покинул в мае 2019 года.