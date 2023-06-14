Агент Николича: Марко любит Россию и точно там ещё поработает

Футбольный агент Деян Йоксимович не исключил, что бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич вернётся однажды в Россию.

«У Марко контракт на год, посмотрим, что произойдёт через год. Марко любит Россию и точно там ещё поработает. Когда и где — это вопрос», — заявил Йоксимович.

43-летний сербский специалист Марко Николич считался главным претендентом на пост главного тренера «Динамо», однако в последний момент он возглавил клуб из Эмиратов «Шабаб Аль-Ахли». Действующий контракт Николича с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, ранее сербский тренер работал в «Локомотиве» в 2020–2021 годах, стал бронзовым призёром чемпионата и обладателем Кубка России. Железнодорожников Марко покинул 5 октября 2021 года по обоюдному согласию сторон.