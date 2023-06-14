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Пятёрка самых дорогих игроков РПЛ состоит только из футболистов «Зенита»

Пятёрка самых дорогих игроков РПЛ состоит только из футболистов «Зенита»
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Интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов из Российской Премьер-Лиги.

Так, возглавляют список самых дорогих футболистов чемпионата России пятеро представителей «Зенита»: Малком, Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос и Вильмар Барриос. В топ-10 самых дорогих игроков РПЛ лишь по одному представителю ЦСКА и «Спартака»

Рейтинг самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt (обновление от 14.06.2023):

Фото: Transfermarkt

Напомним, победителем Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023 стал «Зенит». Это пятое чемпионство для сине-бело-голубых подряд. Второе место в турнирной таблице чемпионата России занял ПФК ЦСКА. На третьей строчке финишировал московский «Спартак».

Ранее также был опубликован рейтинг самых подорожавших и самых подешевевших игроков РПЛ.

Кто подорожал больше всех?
Объявлен рейтинг самых подорожавших футболистов РПЛ по версии Transfermarkt
Смолов, Барриос и Николсон — самые подешевевшие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
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