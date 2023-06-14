Митрофанов: РФС ведёт переговоры по возвращению в Европу. Азия ничего не гарантирует
Поделиться
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что Российский футбольный союз ведёт переговоры по возвращению к европейским соревнованиям.
«Мы же договаривались не комментировать переговоры. Мы ведём переговоры по возвращению в Европу. Азия же тоже ничего не гарантирует — это тоже решение ФИФА. Если бы ФИФА сказала: «Мы снимаем своё решение, общайтесь с УЕФА».
Тогда у нас была бы возможность сказать: «В ФИФА сняли ограничения, мы переходим в Азию или Африку и официально играем». Но это не так работает», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее Митрофанов высказался насчёт проведения Кубка России в сезоне-2023/2024, отметив, что кое-какие изменения в формат проведения турнира могут быть внесены.
Комментарии
- 14 июня 2023
-
17:25
-
17:15
-
17:08
-
17:05
-
16:58
-
16:55
-
16:52
-
16:49
-
16:37
-
16:35
-
16:35
-
16:21
-
16:02
-
16:01
-
15:56
-
15:54
-
15:50
-
15:48
-
15:47
-
15:45
-
15:30
-
15:30
-
15:23
-
15:15
-
15:05
-
15:01
-
14:53
-
14:48
-
14:45
-
14:36
-
14:22
-
14:15
-
14:10
-
13:56
-
13:45
Партнерский контент