Митрофанов: РФС ведёт переговоры по возвращению в Европу. Азия ничего не гарантирует

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что Российский футбольный союз ведёт переговоры по возвращению к европейским соревнованиям.

«Мы же договаривались не комментировать переговоры. Мы ведём переговоры по возвращению в Европу. Азия же тоже ничего не гарантирует — это тоже решение ФИФА. Если бы ФИФА сказала: «Мы снимаем своё решение, общайтесь с УЕФА».

Тогда у нас была бы возможность сказать: «В ФИФА сняли ограничения, мы переходим в Азию или Африку и официально играем». Но это не так работает», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Митрофанов высказался насчёт проведения Кубка России в сезоне-2023/2024, отметив, что кое-какие изменения в формат проведения турнира могут быть внесены.