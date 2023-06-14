Каррагер — о «Ливерпуле»: им нужны ещё три новых игрока

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что мерсисайдскому клубу нужно купить по меньшей мере ещё трёх игроков этим летом.

«Им нужен как минимум ещё один полузащитник. Думаю, что «Ливерпуль» в конечном итоге получит, по крайней мере, ещё двух полузащитников. Кроме того, я считаю, что им также понадобится защитник. Посмотрим, будет ли это центральный защитник или крайний защитник.

Ходит много разговоров, что «Ливерпуль» оставит систему, по которой они завершали этот сезон, и я думаю, что это очень интересно. Полагаю, что они заполучат ещё трёх игроков, защитника и двух полузащитников», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Ранее «Ливерпуль» объявил о приобретении полузащитника «Брайтона» и сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера.