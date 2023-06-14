Браим Диас сравнил чемпионаты Италии, Испании и Англии
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Атакующий полузащитник Браим Диас, который недавно вернулся в «Реал» после аренды в «Милане», сравнил чемпионаты Италии, Испании и Англии. До «Реала» и «Милана» футболист успел поиграть в составе «Манчестер Сити».
«Мне посчастливилось поиграть в трёх больших лигах, и я многому научился в каждой из них. Каждый опыт пришёл ко мне в своё время. В Англии и Италии я был очень молод. Сейчас тоже остаюсь молодым, но уже более зрелый. В Англии футбол более физический. В Испании — более техничный, там много играют с мячом на земле. А в Италии более тактический чемпионат. Это позволило мне вырасти и вернуться в «Реал» с серьёзной мотивацией», — приводит слова Браима Диаса официальный сайт мадридского «Реала».
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