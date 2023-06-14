Петрушин: пока в «Динамо» работает Бувач, никто из российских тренеров там не появится

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин поделился мнением о возможном приходе в команду нового главного тренера Марцела Лички.
«Судя по работе в «Оренбурге», в этом сезоне он создал хорошую команду. Правда, это в большей степени домашняя команда. Но дома им было проще играть на искусственном покрытии, чем тем командам, которые туда приезжают. Всё-таки «Оренбург» и тренировался на синтетике. А на выезде команда выступала не так здорово, хотя от своего стиля не отходила.
Понятно, что результата с «Оренбургом» Личка достиг, но в «Динамо» приходили разные тренеры. Почему команда вновь обратила внимание на иностранного тренера? Не надо забывать, кто в «Динамо» является заместителем генерального директора по спорту. Это надо учитывать.
Я сразу сказал, что никто из российских тренеров в «Динамо» не появится, пока там будет работать Желько Бувач. Понятно, что он будет искать иностранного специалиста. Хотя была информация, что идут переговоры со Слуцким. Но я в это не верил. А вот Николич, думаю, мог прийти, но что-то не срослось», — приводит слова Петрушина издание «Евро-Футбол.Ру».
- 14 июня 2023
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