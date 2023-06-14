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Джеймс Милнер присоединился к «Брайтону» на правах свободного агента

Джеймс Милнер присоединился к «Брайтону» на правах свободного агента
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Экс-полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер продолжит карьеру в «Брайтоне». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

37-летний английский полузащитник подписал с «чайками» контракт по схеме «1+1». В прошлом сезоне Милнер, являющийся воспитанником «Лидс Юнайтед», провёл за «Ливерпуль» 31 игру в рамках английской Премьер-лиги и отдал одну результативную передачу.

С красными опытный футболист становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира по футболу, Кубок английской лиги и Кубок Англии. За мерсисайдский клуб он выступал на протяжении восьми лет.

«Брайтон» сезон-2022/2023 завершил на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и заполучил путёвку в Лигу Европы.

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