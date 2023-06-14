В РФС сообщили о планах сборной России провести домашний матч с африканской сборной

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о планах РФС организовать товарищеский матч сборной России с командой из Африки. РФС ведёт переговоры с представителями двух стран.
«Кто должен был быть, если не Камерун? Были два партнёра, но я бы не хотел их озвучивать. С ними ещё возможны матчи в будущем. Игра была бы как раз в России. Откуда соперник? Африка: команда, которая не принимала участия в чемпионате мира», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, сборная Камеруна отказалась от товарищеского матча с национальной командой России, который мог пройти в июне. Правительство африканской страны запретило национальной команде играть со сборной России. Планировалось, что Россия и Камерун встретятся 15 июня на стадионе «Лужники» в Москве.
- 14 июня 2023
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