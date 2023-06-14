Зырянов: Федотову надо стать чемпионом, чтобы доказать, что не зря получил лучшего тренера

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов считает, что наставнику ЦСКА Владимиру Федотову нужно стать чемпионом России, чтобы доказать, что его не зря признали лучшим тренером сезона-2022/2023.
«Как оценю тот факт, что лучшим тренером РПЛ был признан не Сергей Семак, а Федотов? Это говорит о том, что никто не хочет гегемонии «Зенита». Поэтому так и получается — там приз не дать, тут лучшим не признать. В чём‑то ужалить за пределами поля, раз на газоне не получается.
Зачем тому же Семаку каждый год давать лучшего? Вот если бы он стал чемпионом без бразильцев и при домашней арене в Оренбурге, тогда другое дело. Нет, Федотову, считаю, надо поаплодировать. Говорю об этом абсолютно серьёзно.
Федотов проделал очень большую работу, начиная с того же Оренбурга. В «Сочи» было то же самое, а теперь с ЦСКА. Но сейчас цель у него, думаю, звучит так — надо стать чемпионом.
Чтобы доказать, что не зря ему дали лучшего тренера, выдав небольшой аванс на будущее. Очень любопытно будет посмотреть в следующем сезоне, как он с этим справится», — приводит слова Зырянова «Матч ТВ».
- 14 июня 2023
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