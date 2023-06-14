Бушманов: мне понравился новый формат Кубка России, но клубам из низших лиг стало сложнее

Бывший защитник ЦСКА Евгений Бушманов высказался о новом формате проведения Фонбет Кубка России.

«Мне понравился новый формат Кубка России. Мы не принимаем участия в еврокубках, поэтому дополнительные матчи — это положительный момент. Да и клубам было выгодно в плане финансов. Но, как мне кажется, Суперфинал всё-таки можно было провести с дополнительным временем. К нему было время на подготовку.

Но остаётся фактом, что при новом формате Кубка клубам из низших лиг стало сложнее добраться до высоких стадий розыгрыша Кубка России», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Обладателем Кубка России в сезоне-2022/2023 стал московский ЦСКА, обыгравший в финале «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).