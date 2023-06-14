Аленичев: если с Пиняевым случится то же, что и с Захаряном, он будет деградировать

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался насчёт полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева и нападающего красно-белых Павла Мелёшина.

«Кого отмечу из молодёжи «Спартака? Мелёшина. Но я не могу прямо так выделить, что Мелёшин мне понравился. Мне вот нравится Пиняев, видно, что это яркое пятно. Но при хорошем отношении к делу и не так, как относился к делу Захарян, о котором заговорили, что он звезда, может в «Челси» перейти.

Если такое же случится с Пиняевым, он тоже будет деградировать. Если у Пиняева всё будет хорошо с головой, он вырастет в хорошего футболиста. А в «Спартаке» очень яркого молодого футболиста не могу сейчас выделить.

Есть талантливые футболисты — Пруцев, Литвинов, Мелёшин, но это перспективные пока, не более того. Им ещё нужно раскрыться», — цитирует Аленичева «Матч ТВ».

На счету Сергея Пиняева 20 проведённых матчей за «Локомотив» в РПЛ сезона-2022/2023, пять забитых мячей и одна голевая передача. Павел Мелёшин провёл восемь игр в чемпионате России и забил один гол.