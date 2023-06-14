«Карпаты» могли пригласить в чемпионат Польши. В клубе информацию не подтвердили

Букмекерская компания «Фортуна», являющаяся титульным спонсором Первой польской лиги, отправила письмо в адрес львовского клуба «Карпаты» с приглашением выступить в турнире сезона-2024/2025. Об этом сообщает ua.tribuna, ссылаясь на пост в «твиттере» польского журналиста Петра Слонки, завладевшего скрин-копией письма. Позже Слонка удалил запись.

«Сердечно приглашаем клуб «Карпаты» Львов к участию в розыгрыше Первой польской лиги в сезоне-2024/2025, организованной Польским футбольным союзом. Прежде всего хотел бы попросить прощения перед господином Юрчишиным, командой и болельщиками за то, что не проинформировали о потенциальном участии «Карпат» в футбольных соревнованиях Польши.

Сейчас только могу сообщить, что во время разговоров дошло до ряда споров между представителями УЕФА и польскими футбольными руководителями, представителями Экстраклассы, первой и второй лиг. Впоследствии все препятствия были преодолены. Принято решение о допуске «Карпат» к розыгрышу Первой польской лиги в сезоне-2024/2025.

Со своей стороны компания «Фортуна» готова стать стратегическим спонсором «Карпат». Готовы выполнить все условные обязательства, а также впоследствии выделить значительную сумму на трансферы. В планах есть проекты развития спортивной инфраструктуры во Львове. Более того, детальное внимание будет уделено футбольным школам для детей и молодёжи.

Окончательное решение за господином Юрчишиным и владельцем футбольного клуба. Конечно, вы можете отказаться от предложения. В таком случае будем вынуждены предложить это руководству другого клуба из Львова. С нетерпением ждём контракт. Гарантируем высокий уровень профессионализма», — сообщается в письме, которое датировано 1 июня.

Директор «Карпат» Степан Юрчишин, к которому за комментарием обратились журналисты издания, не подтвердил информацию, заявив, что не будет отвечать на «идиотские вопросы».