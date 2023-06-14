«Арсенал» сделал первое предложение о покупке Хаверца

«Арсенал» сделал первое предложение о покупке форварда «Челси» Кая Хаверца, сообщает The Athletic.
По информации источника, «канониры» уже провели переговоры как с «аристократами», так и с самим Хаверцем. 23-летний игрок атаки заинтересован в возможном переходе.
Отмечается, что «Арсенал» не просто интересуется Хаверцем, но и сделал «Челси» конкретное предложение. О сумме на данный момент не сообщается.
В сезоне-2022/2023 на счету Хаверца 47 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей.
Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Хаверцу со стороны «Реала». Однако позже стало известно, что мадридский клуб отказался от идеи подписания молодого немецкого форварда.
- 14 июня 2023
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