«Спартак» выступил с заявлением на фоне информации о возможном уходе гендира Мележикова

В «Спартаке» прокомментировали информацию о возможной отставке генерального директора клуба Евгения Мележикова. Кадровые вопросы будут рассмотрены в ближайшее время.
«В ближайшее время Совет директоров ФК «Спартак-Москва» подведёт итоги сезона-2022/2023 и сформулирует задачи на следующий сезон, ключевой вектор которых — планомерное развитие клуба по всем направлениям деятельности. В числе прочих будут рассмотрены и кадровые вопросы, в том числе касающиеся позиции генерального директора», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе клуба.
Ранее появилась информация, что гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков покидает структуру красно-белых. Мележиков занимал должность директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год и вновь вернулся на данный пост в клубе в сентябре 2020 года. С декабря 2020 года, после ухода Шамиля Газизова с поста гендиректора, Мележиков работал в должности управляющего директора клуба, а в июне 2021-го был назначен генеральным директором красно-белых.
- 14 июня 2023
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