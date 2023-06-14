Дмитрий Сенников: новый формат Кубка России — временный. Нужно было заполнить паузы

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался на тему формата Кубка России.
«Мне кажется, все не очень довольны новым форматом Кубка России. Нужно было сыграть 13 игр до финала — это очень много, поэтому надо как-то сокращать. А Путь регионов не оставляет шансов командам из низших лиг дойти до финала.
Конечно, при старом формате было легче: команда играла пять-шесть игр до финала. Тогда в полуфинале или даже в финале можно было увидеть команду из ФНЛ, а сейчас это стало сложнее. Но могу сказать, что игры Кубка России стали интереснее. Если раньше мы смотрели только полуфинал и финал, то сейчас было интересно наблюдать и за групповой стадией, потому что многие команды играли основным составом.
Понятно, что новый формат Кубка России — временный: нужно было как-то заполнить паузы. А когда сборная и клубы будут участвовать в европейских турнирах, то, конечно, вернутся к прежнему формату», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 14 июня 2023
-
20:30
-
20:21
-
20:15
-
20:14
-
19:59
-
19:53
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:35
-
19:19
-
19:15
-
19:15
-
19:07
-
18:57
-
18:56
-
18:54
-
18:45
-
18:36
-
18:35
-
18:28
-
18:22
-
18:18
-
18:15
-
18:07
-
18:03
-
17:55
-
17:48
-
17:39
-
17:35
-
17:25
-
17:15
-
17:08
-
17:05
-
16:58