«Тоттенхэм» заинтересован в подписании Галлахера

«Тоттенхэм» заинтересован в подписании полузащитника «Челси» Конора Галлахера, сообщает Football.London.
По информации источника, «шпоры» готовы побороться за подписание 23-летнего хавбека с «Ньюкаслом» и с другими претендентами на молодого игрока. «Тоттенхэму» интересен Галлахер во многом из-за его стиля игры, который подходит под тактическую концепцию нового главного тренера лондонцев — Ангелоса Постекоглу.
В сезоне-2022/2023 на счету Галлахера 45 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.
Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.
Ранее сообщалось об интересе к форварду «Челси» Каю Хаверцу со стороны ещё одного лондонского клуба.
- 14 июня 2023
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