Смородская: я нормально отношусь к новому формату Кубка, но это не глоток свежего воздуха

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о новом формате Кубка России по футболу.
«Я нормально отношусь к новому формату Кубка России. Конечно, приятнее, когда только смотришь, а не играешь. Но матчи на вылет сильно изматывают. На финише сезона все очень уставшие, поэтому играть очень тяжело. Однако я бы не назвала такое изменение кубкового формата глотком свежего воздуха для российского футбола. Другое дело, если нас снова допустят до международных соревнований», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Напомним, в сезоне-2022/2023 формат Кубка России претерпел изменения. Самое отличительное из них — разделение турнира на два Пути (Путь РПЛ и Путь регионов). В Путь регионов попали 11 любительских клубов, в том числе — пять из третьего дивизиона (3Д), четыре из четвёртого дивизиона (4Д) и два из медиафутбола.
- 14 июня 2023
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