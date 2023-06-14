Бывший главный тренер ряда клубов Российской Премьер-Лиги Гаджи Гаджиев рассказал о плюсах нового формата Кубка России по футболу.

«Новый формат Кубка России — хороший. Но в нём есть и слабости: например, одним и тем же командам иногда приходилось встречаться по несколько раз. Да, у клубов из низших лиг стало меньше шансов добраться до высоких стадий Кубка России. Но это не минус, а плюс — не будет никаких случайностей. Я был против противостояний в один матч. Более справедливо, когда команды играют два матча — дома и на выезде. Не думаю, что были бы проблемы: вполне умещались бы во временные рамки.

Но новый формат Кубка всё-таки хороший. При нём стало больше игр и прибавилась возможность заработать больше денег», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Напомним, в сезоне-2022/2023 формат Кубка России претерпел изменения. Самое отличительное из них — разделение турнира на два Пути (Путь РПЛ и Путь регионов). В Путь регионов попали 11 любительских клубов, в том числе — пять из третьего дивизиона (3Д), четыре из четвёртого дивизиона (4Д) и два из медиафутбола.

Ранее о новом формате Кубка России высказалась бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская.